Pé-de-moleque: da tradição colonial ao doce que une gerações

O pé-de-moleque é feito com amendoim torrado e açúcar ou rapadura, cozidos até que seja formada uma massa caramelizada. O preparo artesanal, aliás, valoriza sabor e textura, enquanto a indústria oferece versões embaladas e padronizadas. Desse modo, a convivência entre tradição e modernidade mantém o doce acessível e popular. O resultado é um produto que preserva raízes culturais e se adapta ao consumo atual, sem perder autenticidade. Foto: imagem gerada por i.a