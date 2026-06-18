Animais
Animais se destacam com cristas chamativas que têm diferentes funções
-
Em aves, ajudam na atração de parceiros e na comunicação visual; em répteis e anfíbios, podem servir para defesa e intimidação de predadores. Nos peixes, auxiliam na camuflagem e na movimentação, enquanto em alguns mamíferos estão ligadas à dominância e ao status social. Veja alguns animais com cristas. Foto: Imagem de rubyclement por Pixabay
-
O dragão barbudo (Pogona vitticeps) possui uma "barba" espinhosa ao redor do pescoço, que pode ser erguida em situações de estresse ou para atrair parceiros. Esse lagarto é originário da Austrália e habita regiões áridas e semiáridas. Adapta-se bem ao cativeiro e pode viver até 15 anos. Foto: Toni Segers - wikimedia commons
-
O mandril (Mandrillus sphinx), um primata, apresenta uma crista de pelos no topo da cabeça, que pode ser erguida em momentos de excitação ou para exibir dominância. Esse primata é originário das florestas tropicais da África Central. Sua expectativa de vida pode chegar a 20 anos na natureza e até 30 em cativeiro. Foto: Imagem de Foto-RaBe por Pixabay
-
Já o peixe-borboleta (Chaetodon auriga) possui uma crista óssea na cabeça, que pode ser usada para defesa ou para intimidar predadores. ) Esse peixe tropical vive nos recifes de coral do Indo-Pacífico, em águas rasas, onde se alimenta de pequenos invertebrados. Pode viver entre 5 e 7 anos. Foto: LASZLO ILYES wikimedia commons
-
-
Iguana-verde (Iguana iguana)- Nativa da América Central e do Sul. Vive em florestas tropicais úmidas, geralmente em árvores próximas a rios e lagos. Sua longevidade pode chegar a 20 anos em cativeiro, enquanto na natureza enfrenta mais desafios. Foto: Leo za1 / © Rute Martins of Leoa's Photography / CC BY-SA 3.0
-
Galo (Gallus gallus domesticus) - O galo descende do galo-banquiva, originário do sudeste asiático. Ele habita principalmente ambientes rurais e urbanos, onde é criado para produção de carne e ovos. Sua expectativa de vida varia de 5 a 10 anos, dependendo das condições de manejo. Foto: Imagem de Andreas Neumann por Pixabay
-
Tritão-cristado (Triturus cristatus) - Esse anfíbio tem origem na Europa e partes da Ásia. Prefere habitats úmidos, como lagoas e florestas temperadas, onde se esconde entre a vegetação. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 15 anos na natureza. Foto: Imagem de luxber por Pixabay
-
-
Galo-da-serra (Rupicola rupicola) - Essa ave é nativa da América do Sul, especialmente nas florestas da Amazônia. Vive em áreas montanhosas e cavernas, onde se abriga e nidifica. Pode viver cerca de 15 anos. Foto: Juniorgirotto wikimedia commons
-
Basilisco-comum (Basiliscus basiliscus) - Originário da América Central e do Sul, o basilisco vive em florestas tropicais próximas a cursos d’água. Pode viver entre 7 e 10 anos na natureza, dependendo das condições ambientais. Foto: The Rambling Man - wikimedia commons
-
Casuar (Casuarius casuarius) - Essa ave de grande porte é encontrada nas florestas tropicais da Austrália e Nova Guiné. Vive em vegetação densa e é essencial para a dispersão de sementes. Pode viver entre 40 e 50 anos. Foto: Kreingkrai Luangchaipreeda por Pixabay
-
-
Cacatua-de-crista-amarela (Cacatua galerita) - Originária da Austrália e Indonésia, essa ave habita florestas, savanas e até áreas urbanas. Sua longevidade pode ultrapassar 50 anos em cativeiro. Foto: Imagem de Patty Jansen por Pixabay
-
Pavão-azul (Pavo cristatus) - Originário do sul da Ásia, o pavão-azul habita florestas abertas e áreas próximas a rios. Sua expectativa de vida gira em torno de 15 a 25 anos. Foto: Imagem de AnnetteHempel por Pixabay
-
Seriemas (Cariama cristata) - Essa ave terrestre é nativa da América do Sul, vivendo em campos abertos e cerrados. Pode viver cerca de 20 anos na natureza. Foto: Imagem de Kev por Pixabay
-
-
Corythosaurus (Corythosaurus casuarius) - Como curiosidade, vamos lembrar também de uma espécie extinta. Esse dinossauro viveu na América do Norte durante o período Cretáceo. Habitava áreas florestais próximas a rios. Sua expectativa de vida é desconhecida, mas fósseis sugerem que podia viver várias décadas. Foto: Imagem Gerada através de aplicativo de Inteligência Artificial