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Aventura, arte rupestre e paisagens exuberantes fazem a fama do Jalapão

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Redação Flipar
  • Os desenhos estão no complexo arqueológico da região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins na pesquisa sobre povos antigos. Há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região.
    Os desenhos estão no complexo arqueológico da região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins na pesquisa sobre povos antigos. Há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região. Foto: Divulgação : JRC Arqueologia
  • O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins e fica a 180 km de distância da capital, Palmas. Passou à condição de unidade de conservação de proteção integral em 2001. A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios.
    O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins e fica a 180 km de distância da capital, Palmas. Passou à condição de unidade de conservação de proteção integral em 2001. A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios. Foto: Juliana Nashimoto Neme -Francisco-Wikimedia Commons
  • O nome Jalapão foi escolhido pela grande concentração da flor ‘Jalapa-do-Brasil’ ou ‘Chuveirinho’ neste território. Elas prosperam entre março e julho. São singulares pelas pétalas brancas que se destacam no Cerrado.
    O nome Jalapão foi escolhido pela grande concentração da flor ‘Jalapa-do-Brasil’ ou ‘Chuveirinho’ neste território. Elas prosperam entre março e julho. São singulares pelas pétalas brancas que se destacam no Cerrado. Foto: Reprodução-GabrielCastaldini-Flickr
  • O Jalapão tem difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Quem quer conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.Para visitar o Jalapão é necessário utilizar veículos com tração nas quatro rodas, pois as estradas não são pavimentadas e sim de terra fofa.
    O Jalapão tem difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Quem quer conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.Para visitar o Jalapão é necessário utilizar veículos com tração nas quatro rodas, pois as estradas não são pavimentadas e sim de terra fofa. Foto: Marina Campos Vinhal -Wikimedia Commons
  • O Jalapão está na região de transição entre o Cerrado e a Caatinga. A predominância é de vegetação rasteira parecida com a savana.Outra característica é a existência de grandes chapadas e formações rochosas de cores variadas
    O Jalapão está na região de transição entre o Cerrado e a Caatinga. A predominância é de vegetação rasteira parecida com a savana.Outra característica é a existência de grandes chapadas e formações rochosas de cores variadas Foto: Daniel Andrade Arquivo Naturatins Governo do Tocantins
  • Além da flora, outro atrativo é a fauna, constituída por tamanduás-bandeiras, lobos-guarás, raposas, gambás, macacos, jacarés, onças e cobras. No caso das aves, é possível encontrar tucanos, papagaios e araras-azuis, entre outros
    Além da flora, outro atrativo é a fauna, constituída por tamanduás-bandeiras, lobos-guarás, raposas, gambás, macacos, jacarés, onças e cobras. No caso das aves, é possível encontrar tucanos, papagaios e araras-azuis, entre outros Foto: MarcelFavery-Wikimedia-Commons
  • As principais atrações desse parque estadual para os turistas estão concentradas em Mateiros e São Félix. Como carro-chefe, o ecoturismo é um dos principais focos de desenvolvimento econômico para quem vive na região.
    As principais atrações desse parque estadual para os turistas estão concentradas em Mateiros e São Félix. Como carro-chefe, o ecoturismo é um dos principais focos de desenvolvimento econômico para quem vive na região. Foto: Divulgação Embratur Sebrae
  • Inclusive, os moradores têm como principal fonte de renda a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti. Essa atividade se qtornou alvo de estudos para assegurar sua utilização de maneira sustentável, respeitando a natureza, mas sem perder o potencial econômico.
    Inclusive, os moradores têm como principal fonte de renda a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti. Essa atividade se qtornou alvo de estudos para assegurar sua utilização de maneira sustentável, respeitando a natureza, mas sem perder o potencial econômico. Foto: Vchala-WikimediaCommons
  • Outro grande ponto forte deste território são as dunas de areias douradas, que alcançam até 30 metros de altura. Esta beleza natural rendeu ao lugar o apelido de ‘Deserto do Jalapão’ .
    Outro grande ponto forte deste território são as dunas de areias douradas, que alcançam até 30 metros de altura. Esta beleza natural rendeu ao lugar o apelido de ‘Deserto do Jalapão’ . Foto: Márcio Vieira/ Governo do Tocantins
  • Contudo, essa alcunha não pode ser levada ao pé da letra já que há bastante presença de água na região com rios, riachos e ribeirões, todos de águas cristalinas.
    Contudo, essa alcunha não pode ser levada ao pé da letra já que há bastante presença de água na região com rios, riachos e ribeirões, todos de águas cristalinas. Foto: Governo do Tocantins
  • O calor predomina na região durante todo o ano. Por isso, programas que envolvem passeios nos rios são os mais procurados. O Rio Novo, um dos poucos de água potável do mundo, oferece um radical passeio de caiaque.
    O calor predomina na região durante todo o ano. Por isso, programas que envolvem passeios nos rios são os mais procurados. O Rio Novo, um dos poucos de água potável do mundo, oferece um radical passeio de caiaque. Foto: - Marcelo Barbosa ICMBio
  • A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas.
    A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas. Foto: Fernando Alves /Governo do Tocantins _04
  • Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, poços profundos com nascentes subterrâneas. São cerca de 20 fervedouros. A sua visitação é limitada, com um grupo de 10 pessoas, com tempo limite de 20 minutos.
    Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, poços profundos com nascentes subterrâneas. São cerca de 20 fervedouros. A sua visitação é limitada, com um grupo de 10 pessoas, com tempo limite de 20 minutos. Foto: Tharson Lopes/ Governo do Tocantins
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