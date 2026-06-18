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Peônias: as flores exuberantes que conquistaram jardins pelo mundo

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Redação Flipar
  • O nome peônia vem da mitologia grega, associado a Peon, médico dos deuses. A flor acabou ligada a símbolos de cura e proteção.
    O nome peônia vem da mitologia grega, associado a Peon, médico dos deuses. A flor acabou ligada a símbolos de cura e proteção. Foto: Pixabay
  • Existem três grandes tipos de peônias: herbáceas, arbustivas e as chamadas interseccionais. Cada uma apresenta características próprias de crescimento.
    Existem três grandes tipos de peônias: herbáceas, arbustivas e as chamadas interseccionais. Cada uma apresenta características próprias de crescimento. Foto:
  • As peônias herbáceas perdem a parte aérea no inverno e rebrotam na primavera. São as mais comuns em jardins e arranjos florais.
    As peônias herbáceas perdem a parte aérea no inverno e rebrotam na primavera. São as mais comuns em jardins e arranjos florais. Foto: Pixabay
  • Já as peônias arbustivas mantêm caules lenhosos durante todo o ano. Elas formam verdadeiros arbustos floridos, com flores grandes e vistosas.
    Já as peônias arbustivas mantêm caules lenhosos durante todo o ano. Elas formam verdadeiros arbustos floridos, com flores grandes e vistosas. Foto: Pixabay
  • As peônias interseccionais surgem do cruzamento entre herbáceas e arbustivas. Reúnem resistência, longa floração e variedade de cores.
    As peônias interseccionais surgem do cruzamento entre herbáceas e arbustivas. Reúnem resistência, longa floração e variedade de cores. Foto: Pixabay
  • As flores podem apresentar formatos simples, semidobrados ou totalmente dobrados. Essa diversidade faz das peônias favoritas entre floristas.
    As flores podem apresentar formatos simples, semidobrados ou totalmente dobrados. Essa diversidade faz das peônias favoritas entre floristas. Foto: Pixabay
  • As cores variam entre branco, rosa, vermelho, coral e tons amarelados. Algumas variedades mudam de tonalidade conforme a flor amadurece.
    As cores variam entre branco, rosa, vermelho, coral e tons amarelados. Algumas variedades mudam de tonalidade conforme a flor amadurece. Foto: Pixabay
  • O período de floração costuma ser curto, geralmente na primavera ou início do verão. Por isso, cada flor aberta é bastante valorizada.
    O período de floração costuma ser curto, geralmente na primavera ou início do verão. Por isso, cada flor aberta é bastante valorizada. Foto: imagem gerada por i.a
  • As peônias preferem climas temperados e invernos frios, que estimulam a floração. Em regiões quentes, o cultivo exige mais cuidados.
    As peônias preferem climas temperados e invernos frios, que estimulam a floração. Em regiões quentes, o cultivo exige mais cuidados. Foto: Pixabay
  • No paisagismo, são usadas como plantas de destaque em canteiros e jardins clássicos. Também ficam bem em vasos grandes e bem drenados.
    No paisagismo, são usadas como plantas de destaque em canteiros e jardins clássicos. Também ficam bem em vasos grandes e bem drenados. Foto: Pixabay
  • Culturalmente, as peônias simbolizam prosperidade, honra e romance. Em muitos países, são associadas a casamentos e celebrações elegantes.
    Culturalmente, as peônias simbolizam prosperidade, honra e romance. Em muitos países, são associadas a casamentos e celebrações elegantes. Foto: Pixabay
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