Conheça o tamanquaré, lagarto amazônico que intriga cientistas com habilidade impressionante de locomoção

Ao mesmo tempo, é formada uma pequena bolha de ar sob as patas, o que contribui para evitar que ele afunde. Antes que essa bolsa de ar desapareça, o membro já foi retirado e projetado para o próximo passo. O processo ocorre em uma sequência extremamente precisa. Primeiro acontece o impacto rápido e vertical da pata contra a água. Em seguida, a pressão desloca o líquido ao redor e cria a cavidade de ar que fornece sustentação momentânea. Foto: Imagem gerada por IA