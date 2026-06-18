Alongamento, força e equilíbrio: os benefícios do pilates para a saúde

Diferentemente de atividades mais intensas ou de impacto, o pilates prioriza a qualidade dos movimentos, a consciência corporal e o alinhamento postural. Os exercícios são realizados de forma controlada, com atenção à respiração e à ativação adequada dos músculos. Essa abordagem busca promover equilíbrio entre força e flexibilidade, reduzindo o risco de lesões e contribuindo para uma melhor percepção do próprio corpo no dia a dia. Foto: Reprodução do Flickr +booza+