Revista britânica inclui pousada de Paraty entre os melhores exemplos de turismo sustentável do mundo

Situada no centro histórico de Paraty, a pousada ocupa casarões coloniais restaurados e também conta com uma villa localizada no Saco do Mamanguá. Sua atuação está baseada em práticas que incentivam a produção regional, com a utilização de ingredientes orgânicos e sazonais adquiridos de fornecedores locais. A valorização da identidade cultural da cidade também aparece na arquitetura preservada e na presença de obras produzidas por artistas da própria região. Foto: Divulgac?a?o