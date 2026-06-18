Atibaia: ‘Capital Nacional do Morango’, cidade se destaca por qualidade de vida

Entre os principais cartões-postais de Atibaia está a Pedra Grande, formação rochosa que se tornou símbolo da cidade e um dos destinos mais procurados por turistas e praticantes de esportes de aventura. Com mais de 1.400 metros de altitude, o local oferece uma vista panorâmica privilegiada da região, sendo ideal para atividades como voo livre, trilhas e contemplação da natureza. A infraestrutura de acesso relativamente facilitada contribui para o fluxo constante de visitantes ao longo do ano. Foto: Álvaro Menezes/Wikimedia Commons