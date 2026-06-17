Pianista cearense realiza performance a 100 metros de altura sobre as falésias de Canoa Quebrada e bate recorde

Desde então, a localidade se transformou em um importante polo turístico do Ceará, sem perder completamente suas raízes ligadas à pesca artesanal e à cultura litorânea. O destino atrai visitantes durante todo o ano graças ao clima quente, às águas mornas do Oceano Atlântico e à ampla oferta de passeios, restaurantes, pousadas e atividades ao ar livre. Foto: Wikimedia Commons/Fabiobarros