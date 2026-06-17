Acervo pessoal de Diane Keaton vai a leilão nos Estados Unidos

Em 1981, estrelou "Reds" ao lado de Warren Beatty, com quem tinha um relacionamento na época, e recebeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Sua terceira indicação ao maior prêmio do cinema também veio na categoria de Melhor Atriz, em 1997, pelo drama "As Filhas de Marvin". Em 2004, por "Alguém Tem que Ceder", comédia romântica da diretora Nancy Meyers, ela recebeu sua quarta e última indicação ao Oscar, também na categoria de Melhor Atriz. Foto: Divulgação/Columbia Pictures Industries