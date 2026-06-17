Feia por fora, valiosa por dentro: trufa conquista chefs e alcança preços impressionantes

Devido à sua raridade e dificuldade de cultivo, a trufa negra é um dos ingredientes mais caros do mundo.Seu preço pode variar de acordo com o tamanho, qualidade e época do ano, mas geralmente oscila entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por quilo, em alguns casos podendo chegar a R$ 10.000! Foto: Freepik