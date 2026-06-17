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Feia por fora, valiosa por dentro: trufa conquista chefs e alcança preços impressionantes
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A trufa negra fascina gourmets e chefs de cozinha ao redor do mundo. Além de serem uma fonte completa de proteína, as trufas negras também contêm fibras, fósforo, cálcio, manganês e ferro. Foto: Domínio Público
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As trufas negras existem há milhares de anos, com registros de consumo que datam da época dos antigos romanos e gregos. Além de serem apreciadas por seu sabor e aroma únicos, as trufas negras eram conhecidas por suas propriedades medicinais. Foto: Domíno Público
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Foi na França, durante o século XIX, que a trufa negra Périgord ganhou fama e reconhecimento internacional, se tornando um símbolo de requinte e sofisticação na culinária. Foto: Andrea Cairone Unsplash
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Sua produção é extremamente limitada e depende de condições climáticas específicas, tornando-a um ingrediente raro e valioso. Foto: freepik
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A colheita é feita manualmente, com a ajuda de cães farejadores treinados para identificar o aroma inconfundível da iguaria. Foto: Andrea Cairone Unsplash
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O sabor e o aroma terrosos da trufa negra têm notas de chocolate, nozes e especiarias. Ela pode ser utilizada em diversos pratos, como massas, risotos, carnes, ovos e saladas, geralmente em pequenas quantidades para realçar o sabor dos outros ingredientes. Foto: Grafvision freepik
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Devido à sua raridade e dificuldade de cultivo, a trufa negra é um dos ingredientes mais caros do mundo.Seu preço pode variar de acordo com o tamanho, qualidade e época do ano, mas geralmente oscila entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por quilo, em alguns casos podendo chegar a R$ 10.000! Foto: Freepik
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O maior produtor de trufas negras do mundo é a França, com a região de Périgord sendo considerada a "capital mundial da trufa negra". Foto: Divulgação
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A trufa negra é um ingrediente perecível e deve ser consumida fresca dentro de poucos dias após a colheita.Embora não seja nativa do Brasil, a trufa negra vem ganhando popularidade no país nos últimos anos. Foto: Daieuxetdailleurs /wikimedia commons
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Alguns restaurantes brasileiros já oferecem pratos com trufas negras em seus menus, geralmente como itens sazonais ou especiais. Foto: freepik
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Na natureza, as trufas ajudam a espalhar os seus esporos, o que é importante para manter o equilíbrio e garantir que a espécie continue existindo. Isso acontece porque esses esporos vão gerar novas trufas com o passar do tempo. Foto: Freepik
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O processo de plantio dura de seis a nove meses, e a colheita é feita geralmente durante o inverno europeu, entre dezembro e março. Foto: - freepik Grafvision