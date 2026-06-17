Monumentos gigantes e atrações fora de escala: Itu é a “Cidade dos Exageros”

É conhecida como o "Berço da República" por ter sediado a Convenção Republicana em 1873, marco para a Proclamação da República em 1889. Na época do Brasil Colônia e Império, devido à riqueza gerada pela cafeicultura, a cidade foi uma das mais ricas do estado, lar de Barões do Café. Foto: Reprodução do Yotube Canal Minhas Rotas e Viagens