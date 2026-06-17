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Mel de bracatinga: o raro “ouro negro” brasileiro que conquistou mercados internacionais.
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Produzido no Planalto Sul, em áreas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, esse mel já foi pouco valorizado. Com o aumento da demanda, especialmente na Alemanha, passou a ocupar espaço importante no mercado externo. Foto: Rodrigo Rocha/Divulgação/Foto Argus)
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A valorização também foi impulsionada pelo trabalho da Epagri, que desenvolveu sistemas de rastreabilidade e certificação. Isso ajudou a garantir a autenticidade do produto e fortaleceu a atividade dos apicultores da região. Foto: Joel de Souza Rosa arquivo pessoal
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A produção depende da árvore bracatinga, da cochonilha que se alimenta de sua seiva e das condições climáticas específicas do Sul do Brasil. Essa combinação rara torna o melato um produto único e naturalmente limitado. Foto: Divulgação Saulo Luiz Poffo/Epagri
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Além de seu valor comercial, o mel é reconhecido pelos benefícios nutricionais. Rico em antioxidantes e com ação antimicrobiana, pode auxiliar na proteção das células, aliviar sintomas de gripes e contribuir para a saúde cardiovascular e digestiva. Foto: imagem gerada por i.a
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Muito versátil, o mel pode ser consumido com frutas, pães, bolos, queijos e chás, funcionando também como adoçante natural. Apesar das qualidades, não é recomendado para crianças menores de 3 anos; para as demais faixas etárias, pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Foto: imagem gerada por i.a