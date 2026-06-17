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Merengue: o segredo por trás de sobremesas leves e visualmente irresistíveis

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Redação Flipar
  • A origem do merengue é cercada por diferentes versões históricas. Uma das mais conhecidas associa seu surgimento à Europa, onde a técnica de bater claras até formar uma espuma firme foi aperfeiçoada ao longo dos séculos e incorporada à confeitaria.
    A origem do merengue é cercada por diferentes versões históricas. Uma das mais conhecidas associa seu surgimento à Europa, onde a técnica de bater claras até formar uma espuma firme foi aperfeiçoada ao longo dos séculos e incorporada à confeitaria. Foto: imagem gerada por i.a
  • O preparo exige poucos ingredientes, mas requer atenção. As claras são batidas até ganhar volume e, gradualmente, recebem açúcar, formando uma mistura brilhante e estável que pode ser utilizada de diversas maneiras.
    O preparo exige poucos ingredientes, mas requer atenção. As claras são batidas até ganhar volume e, gradualmente, recebem açúcar, formando uma mistura brilhante e estável que pode ser utilizada de diversas maneiras. Foto: imagem gerada por i.a
  • Existem diferentes tipos de merengue. Entre os mais conhecidos estão o francês, preparado de forma mais simples; o suíço, aquecido durante o preparo; e o italiano, feito com calda de açúcar quente, o que proporciona maior estabilidade.
    Existem diferentes tipos de merengue. Entre os mais conhecidos estão o francês, preparado de forma mais simples; o suíço, aquecido durante o preparo; e o italiano, feito com calda de açúcar quente, o que proporciona maior estabilidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • A versatilidade é uma das principais características do merengue. Ele pode servir como cobertura para tortas, recheio de sobremesas, base para suspiros e complemento de receitas que buscam leveza e textura diferenciada.
    A versatilidade é uma das principais características do merengue. Ele pode servir como cobertura para tortas, recheio de sobremesas, base para suspiros e complemento de receitas que buscam leveza e textura diferenciada. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além do sabor delicado, o merengue chama atenção pela aparência. Quando utilizado na decoração, permite criar formas, picos e acabamentos que valorizam visualmente bolos, tortas e doces servidos em ocasiões especiais.
    Além do sabor delicado, o merengue chama atenção pela aparência. Quando utilizado na decoração, permite criar formas, picos e acabamentos que valorizam visualmente bolos, tortas e doces servidos em ocasiões especiais. Foto: imagem gerada por i.a
  • Atualmente, o merengue continua sendo um dos preparos mais tradicionais da confeitaria. Sua combinação de simplicidade, elegância e versatilidade ajuda a explicar por que permanece presente em receitas apreciadas em diferentes partes do mundo.
    Atualmente, o merengue continua sendo um dos preparos mais tradicionais da confeitaria. Sua combinação de simplicidade, elegância e versatilidade ajuda a explicar por que permanece presente em receitas apreciadas em diferentes partes do mundo. Foto: Imagem de Erika Alina por Pixabay
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