Liechtenstein: país europeu tem mais empresas registradas do que habitantes

O acesso ao território é feito geralmente por via terrestre através de seus vizinhos, a Suíça e a Áustria. A relação com os vizinhos é tão próxima que, em 2007, soldados suíços chegaram a invadir o território acidentalmente durante um exercício militar após se perderem na neblina. Foto: Liechtenstein – M. X./Unsplash