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Pão de forma: a história, os tipos e os usos de um clássico da alimentação
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Como surgiu o pão de forma O pão acompanha a humanidade há milhares de anos, mas o pão de forma, com formato padronizado e fatias uniformes, ganhou força apenas com a industrialização da panificação nos séculos XIX e XX. Foto:
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A invenção do pão já fatiado Em 1928, o inventor norte-americano Otto Frederick Rohwedder criou uma máquina capaz de cortar o pão em fatias iguais. A novidade fez tanto sucesso que originou a famosa expressão "a melhor invenção desde o pão fatiado". O sistema foi evoluindo com novas tecnologias. Foto: domínio público
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O formato retangular característico O pão de forma é assado em formas fechadas ou parcialmente fechadas, o que ajuda a criar o formato quadrado ou retangular que facilita o armazenamento e o preparo de sanduíches Foto:
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A composição básica Farinha de trigo, água, fermento, açúcar, gordura e sal costumam formar a base da receita. As versões industriais podem incluir ingredientes que ajudam a manter a maciez por mais tempo. Foto:
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O pão de forma tradicional É o tipo mais conhecido. Possui miolo macio, sabor suave e costuma ser utilizado em torradas, sanduíches e receitas rápidas do cotidiano. Foto:
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O pão integral Produzido com farinha integral em maior proporção, oferece mais fibras do que a versão tradicional. Por isso, costuma ser escolhido por quem busca maior sensação de saciedade. Foto:
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As versões multigrãos Algumas variedades recebem sementes e grãos como linhaça, aveia, gergelim e chia. Além de acrescentarem textura, também contribuem para diversificar o sabor. Foto:
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O pão sem glúten Desenvolvido para pessoas com restrições ao glúten, utiliza ingredientes alternativos, como farinhas de arroz, milho, mandioca ou outras combinações especiais. Foto:
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O pão de forma na culinária Além dos sanduíches, ele aparece em receitas de tortas salgadas, rabanadas, pudins, canapés e diversas preparações que aproveitam sua textura uniforme. Foto:
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A produção em larga escala A fabricação industrial utiliza equipamentos capazes de misturar, modelar, assar, resfriar e embalar milhares de unidades diariamente, garantindo padronização e distribuição em grande escala. Foto:
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Como armazenar corretamente O ideal é manter o produto em local seco e protegido do calor excessivo. Após aberto, o fechamento adequado da embalagem ajuda a preservar a maciez por mais tempo. Foto: