Pão de forma: a história, os tipos e os usos de um clássico da alimentação

A invenção do pão já fatiado Em 1928, o inventor norte-americano Otto Frederick Rohwedder criou uma máquina capaz de cortar o pão em fatias iguais. A novidade fez tanto sucesso que originou a famosa expressão "a melhor invenção desde o pão fatiado". O sistema foi evoluindo com novas tecnologias. Foto: domínio público