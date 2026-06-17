Como o sinteco ajuda a proteger e prolongar a vida útil dos pisos de madeira

O termo sinteco se popularizou no Brasil a partir de uma marca comercial. Porém, com o tempo passou a ser usado de forma genérica para se referir ao processo de envernizamento do piso de madeira com resinas sintéticas. Esse fenômeno é semelhante ao que ocorreu com outras marcas que acabaram incorporadas ao vocabulário cotidiano dos brasileiros. Atualmente, a palavra é amplamente empregada para designar tanto o produto quanto o serviço de restauração e proteção de pisos de madeira, independenteme Foto: Reprodução do Instagram @sintecorj01