História de doenças, mortes e abandono alimenta fama de assombrada da Ilha de Poveglia

Muitos morreram no local e foram enterrados ou cremados na própria ilha. Estimativas históricas sugerem que dezenas de milhares de pessoas perderam a vida ali ao longo dos séculos. Esse passado sombrio deixou marcas profundas na memória coletiva da região. Arqueólogos e historiadores acreditam que parte considerável do solo da ilha contém restos humanos e camadas de cinzas acumuladas durante os períodos de maior mortalidade. Com o fim das grandes epidemias, Poveglia perdeu gradualmente sua funçã Foto: Angelo Meneghini wikimedia commons