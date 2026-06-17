Do auge à falência: a trajetória da Mesbla, símbolo de uma era no varejo brasileiro

O fechamento das lojas marcou o fim de uma era no varejo brasileiro e deixou um vazio simbólico para gerações que cresceram associando a marca à modernidade e à diversidade de consumo. Décadas depois, a marca voltou a aparecer no mercado, mas em um formato completamente diferente. Em 2022, a Mesbla foi relançada como uma plataforma digital de marketplace, sem lojas físicas, tentando explorar o valor nostálgico de seu nome. Foto: Pixabay