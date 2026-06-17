Teatro de Mamulengos: patrimônio cultural que mistura riso e reflexão

Historicamente, o Mamulengo esteve ligado a contextos festivos, como feiras livres, festas de padroeiro e celebrações populares, funcionando como uma forma de lazer e também de comunicação comunitária. Em muitos casos, os espetáculos se estendiam por horas, atravessando a noite e reunindo públicos de diferentes idades. Com o passar do tempo, a prática passou a ocupar também espaços institucionais, como escolas, centros culturais e festivais, ampliando seu alcance e garantindo novas possibilidade Foto: Divulgação