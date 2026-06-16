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Prático e eficiente, aspirador de pó também tem funções inesperadas: descubra o modelo certo para sua casa

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Redação Flipar
  • Outra característica importante é a economia de tempo. Enquanto a limpeza tradicional pode exigir várias etapas, o aspirador permite recolher a sujeira de pisos, tapetes e cantos em poucos minutos, tornando a tarefa mais prática para o dia a dia.
    Outra característica importante é a economia de tempo. Enquanto a limpeza tradicional pode exigir várias etapas, o aspirador permite recolher a sujeira de pisos, tapetes e cantos em poucos minutos, tornando a tarefa mais prática para o dia a dia. Foto: imagem gerada por i.a
  • Os modelos atuais também oferecem grande versatilidade. Muitos contam com acessórios para alcançar frestas, estofados, cortinas e até o interior de veículos, ampliando as possibilidades de uso dentro e fora da residência.
    Os modelos atuais também oferecem grande versatilidade. Muitos contam com acessórios para alcançar frestas, estofados, cortinas e até o interior de veículos, ampliando as possibilidades de uso dentro e fora da residência. Foto: imagem gerada por i.a
  • Para quem convive com animais de estimação, o aparelho pode ser especialmente útil. A remoção frequente de pelos espalhados pela casa ajuda a manter sofás, tapetes e pisos mais limpos, contribuindo para um ambiente visualmente mais agradável.
    Para quem convive com animais de estimação, o aparelho pode ser especialmente útil. A remoção frequente de pelos espalhados pela casa ajuda a manter sofás, tapetes e pisos mais limpos, contribuindo para um ambiente visualmente mais agradável. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outro benefício está na redução do acúmulo de poeira. A limpeza mais frequente de superfícies e cantos dificulta a formação de camadas de sujeira, facilitando a conservação dos móveis e diminuindo a necessidade de limpezas mais pesadas.
    Outro benefício está na redução do acúmulo de poeira. A limpeza mais frequente de superfícies e cantos dificulta a formação de camadas de sujeira, facilitando a conservação dos móveis e diminuindo a necessidade de limpezas mais pesadas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Do ponto de vista financeiro, o aspirador costuma apresentar bom custo-benefício. Existem opções para diferentes orçamentos, e um equipamento bem cuidado pode durar vários anos, tornando-se um investimento que gera praticidade ao longo do tempo.
    Do ponto de vista financeiro, o aspirador costuma apresentar bom custo-benefício. Existem opções para diferentes orçamentos, e um equipamento bem cuidado pode durar vários anos, tornando-se um investimento que gera praticidade ao longo do tempo. Foto: Anna por Pixabay
  • Além disso, muitos modelos modernos combinam potência, baixo consumo de energia e facilidade de armazenamento. Por reunir rapidez, eficiência e conforto no uso diário, o aspirador de pó continua sendo um dos aliados mais úteis para a limpeza da casa.
    Além disso, muitos modelos modernos combinam potência, baixo consumo de energia e facilidade de armazenamento. Por reunir rapidez, eficiência e conforto no uso diário, o aspirador de pó continua sendo um dos aliados mais úteis para a limpeza da casa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quem possui muitos tapetes, carpetes ou animais de estimação pode procurar modelos com maior potência de sucção e escovas específicas. Para ambientes com pisos frios, como porcelanato e cerâmica, opções mais simples frequentemente oferecem desempenho satisfatório.
    Quem possui muitos tapetes, carpetes ou animais de estimação pode procurar modelos com maior potência de sucção e escovas específicas. Para ambientes com pisos frios, como porcelanato e cerâmica, opções mais simples frequentemente oferecem desempenho satisfatório. Foto: imagem gerada por i.a
  • Alguns aspiradores contam com a chamada função sopro, que permite inverter o fluxo de ar. Em vez de puxar a sujeira para dentro do aparelho, ele passa a expelir ar com certa pressão, o que pode ser útil em diversas situações do dia a dia.
    Alguns aspiradores contam com a chamada função sopro, que permite inverter o fluxo de ar. Em vez de puxar a sujeira para dentro do aparelho, ele passa a expelir ar com certa pressão, o que pode ser útil em diversas situações do dia a dia. Foto: imagem gerada por i.a
  • Com isso, o aspirador acaba tendo usos inesperados. Ele serve para o enchimento de colchões infláveis, boias e alguns brinquedos que utilizam entrada de ar compatível.
    Com isso, o aspirador acaba tendo usos inesperados. Ele serve para o enchimento de colchões infláveis, boias e alguns brinquedos que utilizam entrada de ar compatível. Foto: imagem gerada por i.a
  • Aspiradores sem fio podem facilitar a limpeza rápida do dia a dia, enquanto modelos tradicionais costumam oferecer maior autonomia de uso. Também vale verificar peso, tamanho e facilidade de guardar o aparelho, especialmente em residências com pouco espaço disponível.
    Aspiradores sem fio podem facilitar a limpeza rápida do dia a dia, enquanto modelos tradicionais costumam oferecer maior autonomia de uso. Também vale verificar peso, tamanho e facilidade de guardar o aparelho, especialmente em residências com pouco espaço disponível. Foto: imagem gerada por i.a
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