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Jaborandi ganha destaque em pesquisas científicas e no combate ao glaucoma

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Redação Flipar
  • Para preservar a diversidade genética do jaborandi, pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável (ITV) criaram uma coleção inter situ na Floresta Nacional de Carajás. O projeto funciona como um banco de germoplasma com plantas vivas cultivadas em áreas de restauração ecológica. O estudo foi publicado na revista científica PLOS One.
    Para preservar a diversidade genética do jaborandi, pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável (ITV) criaram uma coleção inter situ na Floresta Nacional de Carajás. O projeto funciona como um banco de germoplasma com plantas vivas cultivadas em áreas de restauração ecológica. O estudo foi publicado na revista científica PLOS One. Foto: Acervo NGI Carajás
  • O jaborandi é conhecido por ser a única fonte natural de pilocarpina, substância utilizada na produção de medicamentos empregados no tratamento do glaucoma e de algumas condições relacionadas à redução da salivação. Por causa dessa relevância médica, a preservação da espécie tornou-se uma preocupação para pesquisadores e instituições ambientais.
    O jaborandi é conhecido por ser a única fonte natural de pilocarpina, substância utilizada na produção de medicamentos empregados no tratamento do glaucoma e de algumas condições relacionadas à redução da salivação. Por causa dessa relevância médica, a preservação da espécie tornou-se uma preocupação para pesquisadores e instituições ambientais. Foto: imagem gerada por i.a
  • O jaborandi é um arbusto nativo do Brasil, encontrado principalmente em regiões da Amazônia e do Norte e Nordeste do país. Suas folhas possuem compostos químicos de interesse farmacêutico, motivo pelo qual a planta ganhou destaque tanto na ciência quanto na conservação ambiental.
    O jaborandi é um arbusto nativo do Brasil, encontrado principalmente em regiões da Amazônia e do Norte e Nordeste do país. Suas folhas possuem compostos químicos de interesse farmacêutico, motivo pelo qual a planta ganhou destaque tanto na ciência quanto na conservação ambiental. Foto: imagem gerada por i.a
  • A espécie apresenta folhas verdes brilhantes e flores pequenas, adaptando-se bem a ambientes de clima quente e úmido. Em áreas naturais, costuma integrar a vegetação de florestas tropicais, onde desempenha papel importante na biodiversidade local.
    A espécie apresenta folhas verdes brilhantes e flores pequenas, adaptando-se bem a ambientes de clima quente e úmido. Em áreas naturais, costuma integrar a vegetação de florestas tropicais, onde desempenha papel importante na biodiversidade local. Foto: imagem gerada por i.a
  • A extração das folhas para obtenção de compostos utilizados pela indústria farmacêutica transformou o jaborandi em um recurso de valor econômico. Em determinadas regiões, a coleta da planta contribuiu para a geração de renda de comunidades envolvidas na atividade.
    A extração das folhas para obtenção de compostos utilizados pela indústria farmacêutica transformou o jaborandi em um recurso de valor econômico. Em determinadas regiões, a coleta da planta contribuiu para a geração de renda de comunidades envolvidas na atividade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Muito antes de despertar interesse da indústria farmacêutica, o jaborandi já era conhecido por comunidades tradicionais e povos indígenas. Ao longo do tempo, diferentes usos populares foram associados à planta, especialmente em preparações ligadas à medicina tradicional.
    Muito antes de despertar interesse da indústria farmacêutica, o jaborandi já era conhecido por comunidades tradicionais e povos indígenas. Ao longo do tempo, diferentes usos populares foram associados à planta, especialmente em preparações ligadas à medicina tradicional. Foto: imagem gerada por i.a
  • O aumento da demanda por matérias-primas de origem vegetal reforçou a necessidade de estratégias de manejo sustentável. Projetos de conservação, cultivo controlado e bancos genéticos ajudam a garantir que o jaborandi continue disponível para pesquisas, para a biodiversidade e para futuras aplicações medicinais.
    O aumento da demanda por matérias-primas de origem vegetal reforçou a necessidade de estratégias de manejo sustentável. Projetos de conservação, cultivo controlado e bancos genéticos ajudam a garantir que o jaborandi continue disponível para pesquisas, para a biodiversidade e para futuras aplicações medicinais. Foto: Fabiano Gumier Costa - wikimedia commons
  • Outra iniciativa que tem a ver com jaborandi é da Centroflora, uma empresa brasileira especializada em extratos vegetais e ingredientes naturais para os setores farmacêutico, cosmético e alimentício. Em Parnaíba (PI), a firma mantém unidades dedicadas ao cultivo do jaborandi e à produção de pilocarpina, substância utilizada em medicamentos e da qual a empresa é uma das principais produtoras mundiais.
    Outra iniciativa que tem a ver com jaborandi é da Centroflora, uma empresa brasileira especializada em extratos vegetais e ingredientes naturais para os setores farmacêutico, cosmético e alimentício. Em Parnaíba (PI), a firma mantém unidades dedicadas ao cultivo do jaborandi e à produção de pilocarpina, substância utilizada em medicamentos e da qual a empresa é uma das principais produtoras mundiais. Foto: Divulgação Centro Flora
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