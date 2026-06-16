Molho, extrato e ketchup têm diferenças importantes no uso do tomate

Use tomates bem maduros, lave, retire o cabinho e pique. Refogue cebola e alho em azeite, acrescente o tomate e cozinhe em fogo médio até que ele se desmanche e forme um molho encorpado. Ajuste o sal, bata se quiser textura lisa e finalize com ervas como manjericão ou orégano. Para reduzir a acidez, cozinhe junto um pedaço de cenoura e retire antes de servir. Foto: imagem gerada por i.a