Pesquisadora brasileira Fernanda Abra conquista prêmio global da National Geographic por projeto inovador; conheça!

As imagens também registraram fêmeas transportando filhotes, um indicativo de que as estruturas passaram a integrar a rotina desses animais e contribuem para a manutenção de populações mais conectadas. O Projeto Reconecta também atua na BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista e atravessa a Terra Indígena Waimiri-Atroari. Foto: Vitor Gabriel/Prefeitura de Alta Floresta