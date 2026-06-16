Premiado! Hotel de Gramado é eleito o melhor das Américas e o segundo melhor do mundo

A classificação tem como base milhões de avaliações feitas por hóspedes reais ao longo do ano anterior. O Tripadvisor considera critérios como excelência no atendimento, consistência dos serviços e qualidade da experiência oferecida aos visitantes. Entre mais de 1,6 milhão de hotéis cadastrados na plataforma, apenas uma pequena parcela alcança as posições mais altas da lista. Foto: Divulgação/Colline de France