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Premiado! Hotel de Gramado é eleito o melhor das Américas e o segundo melhor do mundo

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Redação Flipar
  • A classificação tem como base milhões de avaliações feitas por hóspedes reais ao longo do ano anterior. O Tripadvisor considera critérios como excelência no atendimento, consistência dos serviços e qualidade da experiência oferecida aos visitantes. Entre mais de 1,6 milhão de hotéis cadastrados na plataforma, apenas uma pequena parcela alcança as posições mais altas da lista.
    A classificação tem como base milhões de avaliações feitas por hóspedes reais ao longo do ano anterior. O Tripadvisor considera critérios como excelência no atendimento, consistência dos serviços e qualidade da experiência oferecida aos visitantes. Entre mais de 1,6 milhão de hotéis cadastrados na plataforma, apenas uma pequena parcela alcança as posições mais altas da lista. Foto: Divulgação/Colline de France
  • Sem experiência prévia no setor, o casal apostou em uma proposta diferenciada em relação ao perfil predominante de Gramado, marcado por referências arquitetônicas italianas e alpinas. A escolha de uma temática francesa serviu como elemento de distinção em um dos destinos turísticos mais concorridos do país.
    Sem experiência prévia no setor, o casal apostou em uma proposta diferenciada em relação ao perfil predominante de Gramado, marcado por referências arquitetônicas italianas e alpinas. A escolha de uma temática francesa serviu como elemento de distinção em um dos destinos turísticos mais concorridos do país. Foto: Divulgac?a?o/Colline de France
  • Instalado em uma rua residencial distante das áreas mais movimentadas da cidade, o Colline de France possui 33 suítes e uma estrutura voltada ao segmento de luxo. A decoração busca reproduzir o requinte dos palácios franceses, enquanto áreas como piscina aquecida, spa, sauna e academia complementam a experiência oferecida aos hóspedes.
    Instalado em uma rua residencial distante das áreas mais movimentadas da cidade, o Colline de France possui 33 suítes e uma estrutura voltada ao segmento de luxo. A decoração busca reproduzir o requinte dos palácios franceses, enquanto áreas como piscina aquecida, spa, sauna e academia complementam a experiência oferecida aos hóspedes. Foto: Divulgação
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