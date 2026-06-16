Ilhas calcárias, cavernas e vilas flutuantes: Baía Bai Tu Long deslumbra com natureza preservada

Cientistas acreditam que a formaÃ§Ã£o geolÃ³gica da regiÃ£o data de mais de 500 milhÃµes de anos e resulta de complexos processos tectÃŽnicos e marÃ­timos. AlÃ©m disso, a BaÃ­a Bai Tu Long compartilha caracterÃ­sticas naturais semelhantes Ã s da BaÃ­a de Ha Long, reconhecida como PatrimÃŽnio Mundial pela UNESCO. No entanto, Bai Tu Long preserva Ã¡reas menos exploradas, com menor presenÃ§a de grandes embarcaÃ§Ãµes turÃ­sticas e hotÃ©is flutuantes. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Hannes Rothleitner