Tradições e simbologias das Igrejas ortodoxas: as diferenças em relação ao Catolicismo

Trata-se da segunda maior comunidade cristã com cerca de 250 milhões de fiéis no mundo, especialmente nos país do Leste Europeu. Os ícones são parte da oração e da liturgia, ajudando os fiéis a contemplar o mistério da fé e a presença de Cristo e dos santos. A celebração da Eucaristia é o momento central da vida comunitária. Foto: Roland Unger /wikimedia common