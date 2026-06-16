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Macedônia do Norte: curiosidades da ex-república iugoslava que conquistou a independência sem guerra
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Já a Grécia se opôs ao nome "Macedônia" e à bandeira original, alegando conflito com uma de suas regiões intitulada de Macedônia. Em 2019, após o Acordo de Prespa, o país passou a se chamar oficialmente Macedônia do Norte. Esse acordo permitiu ao país ingressar na OTAN e fortalecer suas relações diplomáticas com os vizinhos. Foto: Macedonia 3 - REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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País sem saída para o mar, a Macedônia tem como capital a cidade de Skopje, onde vivem 2 milhões de habitantes - 25% da população. O país é o mais montanhoso do mundo com 34 montanhas acima de 2 mil metros. Essa geografia oferece paisagens espetaculares com trilhas, escaladas e turismo ecológico (favorecido pelo clima ensolarado, com cerca de 300 dias de céu limpo por ano. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
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Cristãos ortodoxos representam praticamente dois terços da população; muçulmanos, cerca de um terço. Os idiomas oficiais são o macedônio e o albanês. Essa diversidade religiosa e linguística reflete a rica composição étnica do país, que inclui macedônios, albaneses, turcos, sérvios e outros grupos. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
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O denar macedônio é a moeda oficial da Macedônia do Norte desde 1992, quando substituiu o antigo dinar iugoslavo após a independência do país. Para fins de comparação, 1 denar macedônio corresponde a 0,016 centavo de euro; a 0,019 centavo de dólar americano; e a 0,10 centavos de real. Foto: REPRODUÇÃO
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Entre as principais tradições familiares, estão os casamentos. Estes, por sua vez, incluem rituais como a "devojki" (reunião da noiva com amigas) e bênçãos. As celebrações costumam durar vários dias e envolvem música folclórica, danças típicas e refeições comunitárias com toda a família. Foto: reprodução_panacomp_net
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A culinária típica do país oferece pratos como o tav?e grav?e (feijão assado temperado e cozido lentamente), o ajvar (pasta de pimentão vermelho assado com alho) e a pastrmka (truta grelhada ou assada). Estes refletem a influência balcânica e mediterrânea, com nutrientes frescos e sabores que fazem parte das celebrações familiares e festivais locais. Foto: reprodução
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A rakija é um licor tradicional dos Bálcãs, muito popular na Macedônia do Norte, com teor alcoólico entre 40% e 60%, muito presente nas celebrações. Feita geralmente de uva ou ameixa, é servida em casamentos, festas religiosas e encontros familiares, simbolizando hospitalidade e alegria. Foto: reprodução
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O país também se orgulha de suas danças: a “ora” é uma dança folclórica em círculo, comum em festas, casamentos e festivais culturais na Macedônia. Ela simboliza união e celebração, sendo acompanhada por música típica dos Bálcãs e trajes tradicionais que variam conforme a região. Foto: GEMINI IA
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Na música tradicional do país, destacam-se o kaval, uma flauta de madeira com som suave e melódico, e a tambura, um instrumento de cordas semelhante ao alaúde, usado para acompanhar danças e cantos folclóricos. São essenciais nas celebrações culturais e transmitem a alma das tradições balcânicas por meio de ritmos ancestrais. Foto: reprodução
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Os irmãos Cirilo e Metódio, nascidos no século 9, foram os criadores do alfabeto glagolítico, precursor do alfabeto cirílico. Sua missão era traduzir textos religiosos para línguas eslavas, promovendo a alfabetização e a fé cristã entre os povos da Europa mais próximos da Ásia. O legado deles é celebrado até hoje como símbolo de identidade cultural e espiritual. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
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Na região de Kokino, norte do país, foram encontrados vestígios de um observatório astronômico com cerca de 4 mil anos. Considerado um dos mais antigos do mundo, o local era usado por civilizações pré-históricas para acompanhar os movimentos do Sol e da Lua, marcando datas importantes como solstícios e equinócios. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
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O Lago Ohrid é considerado um dos mais antigos do mundo, com mais de 5 milhões de anos. Também é um dos mais profundos da Europa. Suas águas cristalinas e biodiversidade única atraem turistas para passeios de barco, mergulho e contemplação. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
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Ohrid, às margens do lago, é considerada a capital turística da Macedônia. Famosa por seu lago cristalino, tornou-se patrimônio histórico. A cidade abriga igrejas medievais, ruínas antigas e um centro histórico vibrante, atraindo visitantes do mundo todo. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
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Localizado perto de Skopje, o Matka Canyon é ideal para trilhas, escaladas e passeios de caiaque. O desfiladeiro abriga cavernas, igrejas medievais e o monastério de São André. É um dos destinos mais procurados por amantes da natureza. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR