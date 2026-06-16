Macedônia do Norte: curiosidades da ex-república iugoslava que conquistou a independência sem guerra

País sem saída para o mar, a Macedônia tem como capital a cidade de Skopje, onde vivem 2 milhões de habitantes - 25% da população. O país é o mais montanhoso do mundo com 34 montanhas acima de 2 mil metros. Essa geografia oferece paisagens espetaculares com trilhas, escaladas e turismo ecológico (favorecido pelo clima ensolarado, com cerca de 300 dias de céu limpo por ano. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR