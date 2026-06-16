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Carne seca: saiba escolher os melhores cortes e descubra os usos mais tradicionais desse clássico da culinária brasileira

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Redação Flipar
  • Na hora da compra, vale observar a aparência da peça. Uma boa carne seca costuma apresentar coloração uniforme, sem manchas estranhas ou sinais excessivos de ressecamento. A embalagem deve estar íntegra e dentro do prazo de validade, especialmente nos produtos vendidos embalados
    Na hora da compra, vale observar a aparência da peça. Uma boa carne seca costuma apresentar coloração uniforme, sem manchas estranhas ou sinais excessivos de ressecamento. A embalagem deve estar íntegra e dentro do prazo de validade, especialmente nos produtos vendidos embalados Foto: imagem gerada por i.a
  • Outro aspecto importante é verificar a quantidade de gordura. Muitas pessoas preferem cortes com menor excesso de gordura aparente, pois costumam render melhor após o dessalgue e o preparo. A procedência do produto também merece atenção, dando preferência a marcas e estabelecimentos de confiança.
    Outro aspecto importante é verificar a quantidade de gordura. Muitas pessoas preferem cortes com menor excesso de gordura aparente, pois costumam render melhor após o dessalgue e o preparo. A procedência do produto também merece atenção, dando preferência a marcas e estabelecimentos de confiança. Foto: Eddie Rubeiz wikimedia commons
  • Antes de ser utilizada nas receitas, a carne seca normalmente precisa passar pelo processo de dessalgue. Esse procedimento ajuda a reduzir o excesso de sal e contribui para um sabor mais equilibrado.
    Antes de ser utilizada nas receitas, a carne seca normalmente precisa passar pelo processo de dessalgue. Esse procedimento ajuda a reduzir o excesso de sal e contribui para um sabor mais equilibrado. Foto: imagem gerada por i.a
  • O tempo de dessalgue varia conforme o tamanho e a espessura dos pedaços, mas, em geral, a carne seca costuma ficar entre 12 e 24 horas em água fria.
    O tempo de dessalgue varia conforme o tamanho e a espessura dos pedaços, mas, em geral, a carne seca costuma ficar entre 12 e 24 horas em água fria. Foto: imagem gerada por i.a
  • O método mais comum é cortar a carne em pedaços, colocá-los em uma tigela ou panela com bastante água e manter na geladeira. A água deve ser trocada várias vezes ao longo do processo, normalmente a cada 4 ou 6 horas, para ajudar a remover o excesso de sal.
    O método mais comum é cortar a carne em pedaços, colocá-los em uma tigela ou panela com bastante água e manter na geladeira. A água deve ser trocada várias vezes ao longo do processo, normalmente a cada 4 ou 6 horas, para ajudar a remover o excesso de sal. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre os usos mais conhecidos da carne seca na culinária estão o escondidinho, o arroz carreteiro e carne seca com purê de batata ou aipim frito, além de diversas versões de recheios para tortas, pastéis e tapiocas. Quando desfiada, ela pode, inclusive, ser incorporada a inúmeras receitas.
    Entre os usos mais conhecidos da carne seca na culinária estão o escondidinho, o arroz carreteiro e carne seca com purê de batata ou aipim frito, além de diversas versões de recheios para tortas, pastéis e tapiocas. Quando desfiada, ela pode, inclusive, ser incorporada a inúmeras receitas. Foto: Jrobal0 wikimedia commons
  • Um dos usos mais populares da carne seca no Brasil é na tradicional combinação com abóbora. Muito apreciada em diversas regiões do Brasil, essa receita reúne o sabor intenso da carne dessalgada com a textura macia e o leve dulçor da abóbora, criando um contraste equilibrado.
    Um dos usos mais populares da carne seca no Brasil é na tradicional combinação com abóbora. Muito apreciada em diversas regiões do Brasil, essa receita reúne o sabor intenso da carne dessalgada com a textura macia e o leve dulçor da abóbora, criando um contraste equilibrado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre os ingredientes mais tradicionais da feijoada está justamente a carne seca, que se junto às costelinhas suínas, paio, linguiça e outras carnes para a composição desse prato marcante na gastronomia brasileira.
    Entre os ingredientes mais tradicionais da feijoada está justamente a carne seca, que se junto às costelinhas suínas, paio, linguiça e outras carnes para a composição desse prato marcante na gastronomia brasileira. Foto: Melsj wikimedia commons
  • Mesmo após tantos anos de tradição, a carne seca continua conquistando espaço na cozinha brasileira. Sua combinação de sabor intenso, boa durabilidade e grande variedade de aplicações ajuda a explicar por que ela permanece como um dos ingredientes mais apreciados da culinária nacional.
    Mesmo após tantos anos de tradição, a carne seca continua conquistando espaço na cozinha brasileira. Sua combinação de sabor intenso, boa durabilidade e grande variedade de aplicações ajuda a explicar por que ela permanece como um dos ingredientes mais apreciados da culinária nacional. Foto: imagem gerada por i.a
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