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Estilo de Vida

Olho mágico digital: como funcionam modelos discretos e modernos que permitem monitorar a porta sem abrir

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Redação Flipar
  • Com o avanço da tecnologia, surgiram versões eletrônicas capazes de exibir a imagem em pequenas telas instaladas na parte interna da porta. Esses equipamentos oferecem uma visualização mais ampla e podem ser mais confortáveis para crianças, idosos e pessoas com dificuldade de enxergar pelo visor convencional.
    Com o avanço da tecnologia, surgiram versões eletrônicas capazes de exibir a imagem em pequenas telas instaladas na parte interna da porta. Esses equipamentos oferecem uma visualização mais ampla e podem ser mais confortáveis para crianças, idosos e pessoas com dificuldade de enxergar pelo visor convencional. Foto: imagem gerada por i.a
  • Alguns modelos digitais são bastante discretos quando observados pelo lado de fora. Em muitos casos, a peça externa se parece com um olho mágico comum, dificultando a identificação imediata de que existe um sistema eletrônico instalado no interior da residência.
    Alguns modelos digitais são bastante discretos quando observados pelo lado de fora. Em muitos casos, a peça externa se parece com um olho mágico comum, dificultando a identificação imediata de que existe um sistema eletrônico instalado no interior da residência. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outra evolução envolve equipamentos que combinam olho mágico e câmera. Dependendo do modelo, é possível registrar imagens, gravar vídeos e até acompanhar movimentações próximas à porta por meio de aplicativos conectados à internet.
    Outra evolução envolve equipamentos que combinam olho mágico e câmera. Dependendo do modelo, é possível registrar imagens, gravar vídeos e até acompanhar movimentações próximas à porta por meio de aplicativos conectados à internet. Foto: imagem gerada por i.a
  • Apesar da aparência discreta, normalmente existe alguma lente ou abertura necessária para captar a imagem. Uma observação mais cuidadosa costuma revelar a presença do equipamento, principalmente nos modelos que utilizam recursos de gravação ou monitoramento.
    Apesar da aparência discreta, normalmente existe alguma lente ou abertura necessária para captar a imagem. Uma observação mais cuidadosa costuma revelar a presença do equipamento, principalmente nos modelos que utilizam recursos de gravação ou monitoramento. Foto: imagem gerada por i.a
  • Antes de instalar qualquer sistema desse tipo, é importante verificar as regras do condomínio e as normas relacionadas à privacidade. Em muitos casos, o uso é permitido, mas a captação de imagens de áreas comuns pode exigir cuidados específicos para evitar conflitos e garantir o respeito aos demais moradores.
    Antes de instalar qualquer sistema desse tipo, é importante verificar as regras do condomínio e as normas relacionadas à privacidade. Em muitos casos, o uso é permitido, mas a captação de imagens de áreas comuns pode exigir cuidados específicos para evitar conflitos e garantir o respeito aos demais moradores. Foto: imagem gerada por i.a
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