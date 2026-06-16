Avalon: local para onde o Rei Arthur foi levado após a batalha final

Avalon é descrita como espaço onde magia e realidade se encontram, reforçando sua singularidade. O local abriga personagens místicos que ampliam sua aura sobrenatural. A fusão de elementos tornou Avalon símbolo de encantamento e poder oculto, perpetuando sua imagem como território de mistério. A ideia de Arthur repousando em Avalon sugere que o rei nunca morreu, mas aguarda o momento de retornar. O mito reforça a noção de eternidade, conectando Avalon ao ciclo da vida e da esperança. A visão tra Foto: Domínio Publico/Wikimpedia Commons