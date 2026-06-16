O que é polvilho? Conheça sua origem e as características das versões doce e azeda

Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação antes da secagem, o que altera suas propriedades físicas e sensoriais. Essa fermentação é responsável pelo sabor levemente ácido característico e pela capacidade de expandir mais durante o preparo, deixando receitas como o pão de queijo mais leves e aeradas. Por isso, ele é muito valorizado em preparações que exigem textura crocante por fora e macia por dentro. Foto: Divulgação