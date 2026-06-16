Boa Vista: a única capital brasileira localizada inteiramente no Hemisfério Norte

O clima equatorial garante temperaturas elevadas durante boa parte do ano, com forte incidência de sol. Ao mesmo tempo, o período de chuvas costuma ocorrer em meses específicos, moldando o ritmo das atividades urbanas e rurais. A luminosidade intensa e a posição geográfica próxima ao Equador também fazem com que a duração dos dias varie pouco ao longo do ano. Foto: Renato Régys/Wikimedia Commons