Júpiter não é como pensavam: cientistas revisam planeta e pedem mudança nos livros didáticos

O raio equatorial de Júpiter foi reduzido em 4 quilômetros e o raio polar em 12 quilômetros, o que significa um diâmetro 8 quilômetros menor no equador e 24 quilômetros menor entre os polos. Os autores do estudo enfatizaram que os livros didáticos terão que ser atualizados. Foto: Nasa Domínio público