Pantufas unem conforto, proteção e aconchego, mas exigem atenção na escolha do modelo.

Por outro lado, as pantufas também apresentam algumas limitações. Muitos modelos não oferecem o mesmo suporte de um calçado convencional e podem desgastar-se rapidamente quando usados em áreas externas. Além disso, versões muito fechadas podem acumular calor e umidade, exigindo limpeza e ventilação adequadas para preservar o conforto e a durabilidade. Foto: imagem gerada por i.a