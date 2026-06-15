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Estilo de Vida

Pantufas unem conforto, proteção e aconchego, mas exigem atenção na escolha do modelo.

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Redação Flipar
  • Ao longo do tempo, as pantufas passaram por diversas transformações. Inicialmente confeccionadas de forma artesanal, muitas vezes com tecidos nobres destinados às classes mais altas, elas se popularizaram com a produção industrial e se tornaram acessíveis para diferentes públicos e faixas de renda.
    Ao longo do tempo, as pantufas passaram por diversas transformações. Inicialmente confeccionadas de forma artesanal, muitas vezes com tecidos nobres destinados às classes mais altas, elas se popularizaram com a produção industrial e se tornaram acessíveis para diferentes públicos e faixas de renda. Foto: imagem gerada por i.a
  • Os materiais utilizados variam bastante. Existem modelos feitos de algodão, lã, feltro, pelúcia, poliéster, espuma e até couro. As solas podem ser de tecido reforçado, borracha ou materiais antiderrapantes, dependendo da finalidade e do nível de proteção desejado.
    Os materiais utilizados variam bastante. Existem modelos feitos de algodão, lã, feltro, pelúcia, poliéster, espuma e até couro. As solas podem ser de tecido reforçado, borracha ou materiais antiderrapantes, dependendo da finalidade e do nível de proteção desejado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre as principais vantagens das pantufas está a sensação de conforto térmico, especialmente em períodos mais frios. Elas também ajudam a reduzir o contato direto dos pés com pisos gelados, oferecem maior aconchego durante o descanso e contribuem para manter a limpeza dos ambientes internos.
    Entre as principais vantagens das pantufas está a sensação de conforto térmico, especialmente em períodos mais frios. Elas também ajudam a reduzir o contato direto dos pés com pisos gelados, oferecem maior aconchego durante o descanso e contribuem para manter a limpeza dos ambientes internos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outro ponto positivo é a variedade de modelos disponíveis. Há opções abertas, fechadas, anatômicas, com espuma de memória e até versões inspiradas em personagens e animais. Essa diversidade permite que cada pessoa encontre um modelo adequado às suas preferências e necessidades. Há, ainda, pantufas para crianças, com modelos delicados e divertidos.
    Outro ponto positivo é a variedade de modelos disponíveis. Há opções abertas, fechadas, anatômicas, com espuma de memória e até versões inspiradas em personagens e animais. Essa diversidade permite que cada pessoa encontre um modelo adequado às suas preferências e necessidades. Há, ainda, pantufas para crianças, com modelos delicados e divertidos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Por outro lado, as pantufas também apresentam algumas limitações. Muitos modelos não oferecem o mesmo suporte de um calçado convencional e podem desgastar-se rapidamente quando usados em áreas externas. Além disso, versões muito fechadas podem acumular calor e umidade, exigindo limpeza e ventilação adequadas para preservar o conforto e a durabilidade.
    Por outro lado, as pantufas também apresentam algumas limitações. Muitos modelos não oferecem o mesmo suporte de um calçado convencional e podem desgastar-se rapidamente quando usados em áreas externas. Além disso, versões muito fechadas podem acumular calor e umidade, exigindo limpeza e ventilação adequadas para preservar o conforto e a durabilidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora sejam confortáveis, algumas pantufas podem aumentar o risco de escorregões em idosos, especialmente quando possuem sola lisa ou ajuste inadequado. Modelos com sola antiderrapante, calcanhar fechado e boa fixação tendem a ser mais seguros. A escolha correta ajuda a reduzir o risco de quedas dentro de casa.
    Embora sejam confortáveis, algumas pantufas podem aumentar o risco de escorregões em idosos, especialmente quando possuem sola lisa ou ajuste inadequado. Modelos com sola antiderrapante, calcanhar fechado e boa fixação tendem a ser mais seguros. A escolha correta ajuda a reduzir o risco de quedas dentro de casa. Foto: imagem gerada por i.a
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