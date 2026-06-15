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Animais

Canário: a ave de canto melodioso que encanta gerações com beleza e serenidade

RF
Redação Flipar
  • A origem do canário está ligada ao Ilhas Canárias, de onde vieram os ancestrais da ave doméstica. Ao longo do tempo, criadores selecionaram características específicas, dando origem a diferentes variedades de cores, tamanhos e tipos de canto.
    A origem do canário está ligada ao Ilhas Canárias, de onde vieram os ancestrais da ave doméstica. Ao longo do tempo, criadores selecionaram características específicas, dando origem a diferentes variedades de cores, tamanhos e tipos de canto. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora o amarelo seja a tonalidade mais famosa, os canários podem apresentar plumagens em branco, laranja, vermelho, verde e combinações variadas. Essa diversidade é resultado de cruzamentos realizados ao longo de gerações por criadores especializados.
    Embora o amarelo seja a tonalidade mais famosa, os canários podem apresentar plumagens em branco, laranja, vermelho, verde e combinações variadas. Essa diversidade é resultado de cruzamentos realizados ao longo de gerações por criadores especializados. Foto: imagem gerada por i.a
  • O canto é uma das características mais apreciadas da espécie. Em geral, os machos cantam com maior frequência e intensidade, utilizando sons que ajudam na comunicação e também na atração de parceiras durante o período reprodutivo.
    O canto é uma das características mais apreciadas da espécie. Em geral, os machos cantam com maior frequência e intensidade, utilizando sons que ajudam na comunicação e também na atração de parceiras durante o período reprodutivo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na alimentação, o canário costuma consumir misturas de sementes próprias para aves, além de verduras e alguns vegetais oferecidos de forma adequada. Água limpa e um ambiente bem cuidado também são fundamentais para o bem-estar do animal.
    Na alimentação, o canário costuma consumir misturas de sementes próprias para aves, além de verduras e alguns vegetais oferecidos de forma adequada. Água limpa e um ambiente bem cuidado também são fundamentais para o bem-estar do animal. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além da beleza e da facilidade de adaptação, o canário é valorizado por transmitir uma sensação de tranquilidade aos ambientes. Seu canto suave e o comportamento geralmente tranquilo fazem com que continue sendo uma das aves ornamentais mais apreciadas por criadores e admiradores da natureza.
    Além da beleza e da facilidade de adaptação, o canário é valorizado por transmitir uma sensação de tranquilidade aos ambientes. Seu canto suave e o comportamento geralmente tranquilo fazem com que continue sendo uma das aves ornamentais mais apreciadas por criadores e admiradores da natureza. Foto: imagem gerada por i.a
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