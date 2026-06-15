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Red Velvet: a história, o sabor delicado e o charme do bolo vermelho que conquistou o mundo

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Redação Flipar
  • Apesar da aparência marcante, seu sabor costuma ser suave e delicado. Em geral, lembra um bolo de baunilha com um leve toque de chocolate, resultado da pequena quantidade de cacau utilizada na receita.
    Apesar da aparência marcante, seu sabor costuma ser suave e delicado. Em geral, lembra um bolo de baunilha com um leve toque de chocolate, resultado da pequena quantidade de cacau utilizada na receita. Foto: imagem gerada por i.a
  • A origem do red velvet é cercada por diferentes versões históricas. Muitas delas apontam para receitas desenvolvidas nos Estados Unidos, onde o bolo ganhou grande popularidade ao longo do século XX.
    A origem do red velvet é cercada por diferentes versões históricas. Muitas delas apontam para receitas desenvolvidas nos Estados Unidos, onde o bolo ganhou grande popularidade ao longo do século XX. Foto: imagem gerada por i.a
  • Um dos elementos mais importantes da preparação é a combinação de ingredientes ácidos, como leitelho ou iogurte, que contribuem para a maciez da massa. Essa característica ajuda a criar uma textura leve e agradável.
    Um dos elementos mais importantes da preparação é a combinação de ingredientes ácidos, como leitelho ou iogurte, que contribuem para a maciez da massa. Essa característica ajuda a criar uma textura leve e agradável. Foto: imagem gerada por i.a
  • A cobertura tradicional é feita com cream cheese, misturando queijo cremoso, manteiga e açúcar. O contraste entre a massa e o recheio ou cobertura é considerado um dos grandes atrativos da sobremesa.
    A cobertura tradicional é feita com cream cheese, misturando queijo cremoso, manteiga e açúcar. O contraste entre a massa e o recheio ou cobertura é considerado um dos grandes atrativos da sobremesa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além do bolo clássico, o red velvet também aparece em cupcakes, tortas, biscoitos e outras receitas inspiradas em sua combinação de sabores. Sua aparência elegante continua conquistando espaço em festas e eventos de diferentes estilos.
    Além do bolo clássico, o red velvet também aparece em cupcakes, tortas, biscoitos e outras receitas inspiradas em sua combinação de sabores. Sua aparência elegante continua conquistando espaço em festas e eventos de diferentes estilos. Foto: imagem gerada por i.a
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