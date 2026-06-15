Avalon: o local para onde o Rei Arthur foi levado após a batalha final

Após a batalha final contra Mordred, Arthur teria sido levado a Avalon para se recuperar ou descansar em paz, reforçando o caráter sobrenatural da ilha. O destino do rei tornou-se símbolo de esperança, sugerindo que ele poderia retornar em tempos de necessidade. A narrativa transformou Avalon em metáfora de continuidade e transcendência, ampliando o impacto da lenda arturiana e fortalecendo a ideia de que o rei nunca desapareceu totalmente. Foto: domínio Público /Wikimédia Commons