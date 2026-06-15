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Celebridades e TV

Teresa Cristina anuncia seu primeiro álbum autoral

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Redação Flipar
  • O álbum contará com composições escritas pela própria artista ao longo dos anos. Segundo Teresa Cristina, embora sempre tenha priorizado sua atuação como intérprete e pesquisadora da música brasileira, ela sentiu que havia chegado o momento de apresentar suas próprias canções ao público. O primeiro single é uma parceria com Mosquito e Xande de Pilares e aborda a transformação de um relacionamento amoroso em amizade.
    O álbum contará com composições escritas pela própria artista ao longo dos anos. Segundo Teresa Cristina, embora sempre tenha priorizado sua atuação como intérprete e pesquisadora da música brasileira, ela sentiu que havia chegado o momento de apresentar suas próprias canções ao público. O primeiro single é uma parceria com Mosquito e Xande de Pilares e aborda a transformação de um relacionamento amoroso em amizade. Foto: Reprodução Youtube
  • A cantora também prepara uma turnê com apresentações em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, previstas para setembro de 2026. O repertório reunirá as novas músicas autorais e canções que marcaram sua trajetória artística, incluindo algumas que ainda não haviam sido apresentadas por ela nos palcos.
    A cantora também prepara uma turnê com apresentações em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, previstas para setembro de 2026. O repertório reunirá as novas músicas autorais e canções que marcaram sua trajetória artística, incluindo algumas que ainda não haviam sido apresentadas por ela nos palcos. Foto: Reprodução Youtube
  • Conheça mais sobre a trajetória de Teresa Cristina. Nascida no dia 28 de fevereiro de 1968, no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, ela é uma cantora e compositora conhecida por seu trabalho com o samba e por cantar os sambas dos grandes mestres desse gênero. Durante a carreira, Teresa Cristina lançou diversos álbuns e recebeu vários prêmios e homenagens.
    Conheça mais sobre a trajetória de Teresa Cristina. Nascida no dia 28 de fevereiro de 1968, no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, ela é uma cantora e compositora conhecida por seu trabalho com o samba e por cantar os sambas dos grandes mestres desse gênero. Durante a carreira, Teresa Cristina lançou diversos álbuns e recebeu vários prêmios e homenagens. Foto: Reprodução Youtube
  • Teresa Cristina cresceu na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, filha de um feirante que vendia frutas no Méier. Ela precisou trabalhar desde os 12 anos e teve vários empregos, como manicure, fiscal do Detran, auxiliar de escritório. Na juventude, ela fez o curso de Letras na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
    Teresa Cristina cresceu na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, filha de um feirante que vendia frutas no Méier. Ela precisou trabalhar desde os 12 anos e teve vários empregos, como manicure, fiscal do Detran, auxiliar de escritório. Na juventude, ela fez o curso de Letras na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução Youtube
  • No início da carreira, ela cantava em bares do Rio de Janeiro, principalmente em Madureira, e interpretava sambas de Jair do Cavaquinho, Argemiro da Portela e outros compositores. A grande chance de Teresa Cristina veio em 1997, quando ela fez um show em homenagem ao sambista Candeia, cujo disco o pai ouvia durante a sua infância. Esse show marcou o começo da carreira dela como cantora.
    No início da carreira, ela cantava em bares do Rio de Janeiro, principalmente em Madureira, e interpretava sambas de Jair do Cavaquinho, Argemiro da Portela e outros compositores. A grande chance de Teresa Cristina veio em 1997, quando ela fez um show em homenagem ao sambista Candeia, cujo disco o pai ouvia durante a sua infância. Esse show marcou o começo da carreira dela como cantora. Foto: Reprodução Youtube
  • Em 1998, Teresa Cristina começou a cantar no Bar Semente, na Lapa, e se tornou uma das responsáveis pela revitalização musical do bairro. A banda que passou a acompanhá-la recebeu o nome do bar, e desde então as apresentações levam o nome de Teresa Cristina e Grupo Semente.
    Em 1998, Teresa Cristina começou a cantar no Bar Semente, na Lapa, e se tornou uma das responsáveis pela revitalização musical do bairro. A banda que passou a acompanhá-la recebeu o nome do bar, e desde então as apresentações levam o nome de Teresa Cristina e Grupo Semente. Foto: Reprodução Youtube
  • Entre 2002 e 2015, Teresa Cristina lançou nove álbuns. Por exemplo, em 2002, gravou dois discos só com composições de Paulinho da Viola. Em 2009, gravou o álbum
    Entre 2002 e 2015, Teresa Cristina lançou nove álbuns. Por exemplo, em 2002, gravou dois discos só com composições de Paulinho da Viola. Em 2009, gravou o álbum "Três Meninas do Brasil", junto com as cantoras Rita Ribeiro e Jussara Silveira. Em 2012, lançou um álbum com canções do repertório de Roberto Carlos, acompanhada da banda Os Outros. Foto: Divulgação
  • Teresa Cristina também fez uma trilogia em homenagem a grandes sambistas brasileiros:
    Teresa Cristina também fez uma trilogia em homenagem a grandes sambistas brasileiros: "Teresa Canta Cartola", de 2016, "Teresa Canta Noel", de 2018, com direção de Caetano Veloso, e "Teresa Canta Noel Ao Vivo", de 2020. Foto: Divulgação
  • Em 2015, Teresa Cristina conquistou um feito inédito. Ela foi a primeira mulher a ganhar um estandarte de ouro, um prêmio entregue pela Federação dos Repórteres de Carnaval e Imprensa do Rio de Janeiro às escolas de samba e seus integrantes que se destacaram no desfile, de melhor samba-enredo, pela Renascer de Jacarepaguá, com o enredo
    Em 2015, Teresa Cristina conquistou um feito inédito. Ela foi a primeira mulher a ganhar um estandarte de ouro, um prêmio entregue pela Federação dos Repórteres de Carnaval e Imprensa do Rio de Janeiro às escolas de samba e seus integrantes que se destacaram no desfile, de melhor samba-enredo, pela Renascer de Jacarepaguá, com o enredo "Candeia". Foto: Reprodução Youtube
  • Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, Teresa Cristina se destacou. Ela fez transmissões diárias no Instagram, o que lhe deu o apelido de
    Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, Teresa Cristina se destacou. Ela fez transmissões diárias no Instagram, o que lhe deu o apelido de "Rainha das Lives". No mesmo ano, foi eleita entre as "Cariocas do Ano", pela Veja Rio, e "Artista do Ano", pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Foto: Reprodução Youtube
  • Outros nomes importantes da música brasileira já elogiaram o trabalho de Teresa Cristina. Paulinho da Viola disse que ela é uma cantora de samba excelente e que faltam pessoas assim hoje em dia. Marisa Monte afirmou que ela é uma devota do samba, que pesquisa as raízes e interpreta sem afetação.
    Outros nomes importantes da música brasileira já elogiaram o trabalho de Teresa Cristina. Paulinho da Viola disse que ela é uma cantora de samba excelente e que faltam pessoas assim hoje em dia. Marisa Monte afirmou que ela é uma devota do samba, que pesquisa as raízes e interpreta sem afetação. Foto: Reprodução Youtube
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