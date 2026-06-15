Teresa Cristina anuncia seu primeiro álbum autoral

O álbum contará com composições escritas pela própria artista ao longo dos anos. Segundo Teresa Cristina, embora sempre tenha priorizado sua atuação como intérprete e pesquisadora da música brasileira, ela sentiu que havia chegado o momento de apresentar suas próprias canções ao público. O primeiro single é uma parceria com Mosquito e Xande de Pilares e aborda a transformação de um relacionamento amoroso em amizade. Foto: Reprodução Youtube