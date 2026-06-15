Silêncio arrepiante, frio e ‘vestígios’: Floresta Aokigahara, no Japão, é cercada de lendas e mistérios

O crescimento compacto das árvores cria uma cobertura espessa que reduz a incidência de luz em diversos pontos da floresta, produzindo um ambiente silencioso e de aparência quase misteriosa. Além disso, devido à dureza do solo vulcânico, as raízes das árvores não conseguem penetrar profundamente na terra, de modo que se espalham de forma intrincada pela superfície, o que confere ao local um aspecto retorcido e quase fantástico. Foto: Reprodução do Video by ochii_kai from Pixabay