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Silêncio arrepiante, frio e ‘vestígios’: Floresta Aokigahara, no Japão, é cercada de lendas e mistérios

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Redação Flipar
  • O crescimento compacto das árvores cria uma cobertura espessa que reduz a incidência de luz em diversos pontos da floresta, produzindo um ambiente silencioso e de aparência quase misteriosa. Além disso, devido à dureza do solo vulcânico, as raízes das árvores não conseguem penetrar profundamente na terra, de modo que se espalham de forma intrincada pela superfície, o que confere ao local um aspecto retorcido e quase fantástico.
    O crescimento compacto das árvores cria uma cobertura espessa que reduz a incidência de luz em diversos pontos da floresta, produzindo um ambiente silencioso e de aparência quase misteriosa. Além disso, devido à dureza do solo vulcânico, as raízes das árvores não conseguem penetrar profundamente na terra, de modo que se espalham de forma intrincada pela superfície, o que confere ao local um aspecto retorcido e quase fantástico. Foto: Reprodução do Video by ochii_kai from Pixabay
  • Aokigahara abriga também importantes formações naturais, como as cavernas de gelo e de vento, atrações bastante procuradas por turistas interessados em fenômenos geológicos. A mais famosa delas é a Narusawa Ice Cave, onde o gelo pode permanecer durante boa parte do ano graças às condições internas de temperatura. Outra atração conhecida é a Fugaku Wind Cave, utilizada historicamente para armazenamento de produtos devido ao clima frio constante.
    Aokigahara abriga também importantes formações naturais, como as cavernas de gelo e de vento, atrações bastante procuradas por turistas interessados em fenômenos geológicos. A mais famosa delas é a Narusawa Ice Cave, onde o gelo pode permanecer durante boa parte do ano graças às condições internas de temperatura. Outra atração conhecida é a Fugaku Wind Cave, utilizada historicamente para armazenamento de produtos devido ao clima frio constante. Foto: Reprodução do Flickr Matt e Tofu (Jennifer) Straite
  • A fauna da região inclui aves, pequenos mamíferos, raposas, cervos e diversas espécies de insetos. Apesar da reputação sombria que ganhou ao longo do tempo, a floresta possui grande importância ecológica e faz parte da área protegida do entorno do Monte Fuji, reconhecida como patrimônio cultural pela UNESCO.
    A fauna da região inclui aves, pequenos mamíferos, raposas, cervos e diversas espécies de insetos. Apesar da reputação sombria que ganhou ao longo do tempo, a floresta possui grande importância ecológica e faz parte da área protegida do entorno do Monte Fuji, reconhecida como patrimônio cultural pela UNESCO. Foto: Reprodução do Instagram @untold_japan
  • O local atrai caminhantes, fotógrafos, pesquisadores e admiradores da natureza que buscam conhecer um dos ambientes mais peculiares do país. O silêncio característico da floresta costuma impressionar os visitantes. Essa atmosfera contribuiu para o surgimento de inúmeras lendas japonesas associadas ao lugar.
    O local atrai caminhantes, fotógrafos, pesquisadores e admiradores da natureza que buscam conhecer um dos ambientes mais peculiares do país. O silêncio característico da floresta costuma impressionar os visitantes. Essa atmosfera contribuiu para o surgimento de inúmeras lendas japonesas associadas ao lugar. Foto: Reprodução do Instagram @adispensa
  • Algumas histórias mencionam espíritos conhecidos como y?rei, entidades do folclore japonês ligadas a mortes trágicas ou emoções não resolvidas. Essas narrativas ajudaram a consolidar a imagem de Aokigahara como um cenário misterioso e sobrenatural.
    Algumas histórias mencionam espíritos conhecidos como y?rei, entidades do folclore japonês ligadas a mortes trágicas ou emoções não resolvidas. Essas narrativas ajudaram a consolidar a imagem de Aokigahara como um cenário misterioso e sobrenatural. Foto: Brigham Young University /Wikimédia Commons
  • A fama internacional da floresta aumentou durante o século 20, especialmente após sua associação com casos de suicídio. Diversos fatores contribuíram para essa reputação, incluindo referências literárias e ampla cobertura da mídia. Entretanto, autoridades japonesas e organizações de saúde mental trabalham para evitar a romantização desse aspecto.
    A fama internacional da floresta aumentou durante o século 20, especialmente após sua associação com casos de suicídio. Diversos fatores contribuíram para essa reputação, incluindo referências literárias e ampla cobertura da mídia. Entretanto, autoridades japonesas e organizações de saúde mental trabalham para evitar a romantização desse aspecto. Foto: Reprodução de Rede Social
  • A literatura moderna também desempenhou um papel crucial na consolidação dessa imagem, especialmente após a publicação de um romance famoso na década de 1960, cujo enredo retrata um casal que escolhe o
    A literatura moderna também desempenhou um papel crucial na consolidação dessa imagem, especialmente após a publicação de um romance famoso na década de 1960, cujo enredo retrata um casal que escolhe o "Mar de Árvores" para o seu ato final. Foto: Divulgação
  • Placas instaladas nas trilhas incentivam pessoas em sofrimento emocional a buscar ajuda e entrar em contato com familiares ou profissionais especializados. Nos últimos anos, houve esforços para reduzir a divulgação sensacionalista relacionada ao local. Além disso, patrulhas regulares formadas por guardas florestais e voluntários percorrem as trilhas oficiais com o objetivo de identificar e abordar indivíduos em situação de vulnerabilidade mental.
    Placas instaladas nas trilhas incentivam pessoas em sofrimento emocional a buscar ajuda e entrar em contato com familiares ou profissionais especializados. Nos últimos anos, houve esforços para reduzir a divulgação sensacionalista relacionada ao local. Além disso, patrulhas regulares formadas por guardas florestais e voluntários percorrem as trilhas oficiais com o objetivo de identificar e abordar indivíduos em situação de vulnerabilidade mental. Foto: Liz Mc/Wikimédia Commons
  • Há ainda uma antiga lenda relacionada ao ubasute, uma prática mencionada em contos folclóricos japoneses segundo a qual idosos ou pessoas incapazes de se sustentar teriam sido abandonados em locais remotos durante períodos de extrema fome.
    Há ainda uma antiga lenda relacionada ao ubasute, uma prática mencionada em contos folclóricos japoneses segundo a qual idosos ou pessoas incapazes de se sustentar teriam sido abandonados em locais remotos durante períodos de extrema fome. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fog Tales
  • Objetos pessoais abandonados, como sapatos, roupas, barracas rasgadas e cartas de despedida apodrecidas pela umidade, permanecem intocados pelo tempo e criam cenários de terror. Bonecas cravadas em troncos de árvores com pregos, parte de rituais conhecidos como
    Objetos pessoais abandonados, como sapatos, roupas, barracas rasgadas e cartas de despedida apodrecidas pela umidade, permanecem intocados pelo tempo e criam cenários de terror. Bonecas cravadas em troncos de árvores com pregos, parte de rituais conhecidos como "Ushi no Koku Mairi", também são vistas em áreas mais profundas. Foto: Reprodução do Youtube Canal ADD TO YOUR KNOW
  • A relevância geológica, ecológica e cultural da floresta é muito mais ampla. Aokigahara representa um exemplo notável da capacidade de regeneração da natureza sobre terrenos vulcânicos e oferece uma oportunidade única para compreender a interação entre atividade geológica, biodiversidade e tradições japonesas.
    A relevância geológica, ecológica e cultural da floresta é muito mais ampla. Aokigahara representa um exemplo notável da capacidade de regeneração da natureza sobre terrenos vulcânicos e oferece uma oportunidade única para compreender a interação entre atividade geológica, biodiversidade e tradições japonesas. Foto: - Alpsdake/Wikimédia Commons
  • Entre raízes retorcidas, túneis de lava e árvores centenárias, Aokigahara permanece como um dos ambientes naturais mais fascinantes e enigmáticos do Japão, reunindo ciência, história, folclore e paisagens que contrastam fortemente com a imagem urbana frequentemente associada ao país.
    Entre raízes retorcidas, túneis de lava e árvores centenárias, Aokigahara permanece como um dos ambientes naturais mais fascinantes e enigmáticos do Japão, reunindo ciência, história, folclore e paisagens que contrastam fortemente com a imagem urbana frequentemente associada ao país. Foto: situada na base noroeste do monte Fuji, no Japão - Reprodução do instagram @camillelphillips
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