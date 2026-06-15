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Papa Leão XIV inaugura torre central da Sagrada Família em centenário de morte de Gaudí

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Redação Flipar
  • A Basílica da Sagrada Família é um dos monumentos mais famosos da cidade de Barcelona e um dos principais cartões-postais da Espanha. A Igreja atrai milhões de visitantes todos os anos, que se impressionam com os detalhes da construção e com a grandiosidade do lugar. O templo chama atenção pelo tamanho, pela arquitetura fora do comum e pela longa história de construção, que já passa de um século.
    A Basílica da Sagrada Família é um dos monumentos mais famosos da cidade de Barcelona e um dos principais cartões-postais da Espanha. A Igreja atrai milhões de visitantes todos os anos, que se impressionam com os detalhes da construção e com a grandiosidade do lugar. O templo chama atenção pelo tamanho, pela arquitetura fora do comum e pela longa história de construção, que já passa de um século. Foto: Pexels/Ken Cheung
  • A obra começou em 1882, sob direção do arquiteto Francisco de Paula del Villar. O projeto original seguia um estilo neogótico, com janelas em ogiva, contrafortes e torres pontiagudas, bem diferente do visual que a igreja tem hoje. Del Villar, porém, deixou a obra menos de um ano depois, em razão de divergências com os responsáveis pelo projeto.
    A obra começou em 1882, sob direção do arquiteto Francisco de Paula del Villar. O projeto original seguia um estilo neogótico, com janelas em ogiva, contrafortes e torres pontiagudas, bem diferente do visual que a igreja tem hoje. Del Villar, porém, deixou a obra menos de um ano depois, em razão de divergências com os responsáveis pelo projeto. Foto: Domínio Público
  • Antoni Gaudí, que nasceu em 25 de junho de 1852, na Espanha, assumiu a construção em 1883 e mudou completamente o estilo original. Ele trocou a base neogótica por uma linguagem própria, que misturava natureza, religião e arquitetura em uma estrutura cheia de simbolismos. As primeiras etapas do novo projeto se concentraram na cripta e na fachada da Natividade, parte que melhor representa o estilo detalhado e minucioso de Gaudí.
    Antoni Gaudí, que nasceu em 25 de junho de 1852, na Espanha, assumiu a construção em 1883 e mudou completamente o estilo original. Ele trocou a base neogótica por uma linguagem própria, que misturava natureza, religião e arquitetura em uma estrutura cheia de simbolismos. As primeiras etapas do novo projeto se concentraram na cripta e na fachada da Natividade, parte que melhor representa o estilo detalhado e minucioso de Gaudí. Foto: Domínio Público
  • A construção sofreu um grande revés durante a Guerra Civil Espanhola. Boa parte do ateliê onde Gaudí trabalhava foi destruído, junto com desenhos, maquetes e modelos originais. Por isso, quando as obras foram retomadas em 1939, os arquitetos responsáveis precisaram recriar boa parte do projeto com base no material que sobrou e em adaptações inspiradas no estilo original.
    A construção sofreu um grande revés durante a Guerra Civil Espanhola. Boa parte do ateliê onde Gaudí trabalhava foi destruído, junto com desenhos, maquetes e modelos originais. Por isso, quando as obras foram retomadas em 1939, os arquitetos responsáveis precisaram recriar boa parte do projeto com base no material que sobrou e em adaptações inspiradas no estilo original. Foto: Reprodução Youtube
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