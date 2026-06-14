Sentinela amazônico: conheça o jacamim, ave que ajuda a manter a segurança em regiões isoladas da Amazônia

Diante da aproximação de desconhecidos, animais peçonhentos ou predadores, a ave reage com sons intensos que funcionam como um aviso imediato para todos ao redor. Entre suas características mais marcantes está a capacidade de emitir tanto chamados agudos de alerta quanto um som grave e vibrante semelhante ao toque de um trompete. Essa vocalização profunda serve para demarcar território e intimidar possíveis invasores, reforçando sua reputação como vigilante natural. Foto: Reprodução