Bonsai encanta pela beleza delicada e pela sensação de serenidade

O bonsai pode ser cultivado tanto em ambientes internos ou externos, mas espécies tropicais e subtropicais se adaptam melhor dentro de casa. Precisam de luz e ventilação adequadas. A boa escolha do vaso é essencial. Ele deve harmonizar com a árvore, respeitando estilo, cor e proporção, sem roubar a atenção do vegetal. Foto: Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay