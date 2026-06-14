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Carambola: a fruta-estrela tropical que une sabor, versatilidade e nutrientes
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A carambola é um alimento da Averrhoa carambola (caramboleira), uma espécie de árvore, da família Oxalidaceae, nativa do Sudeste Asiático tropical. Foto:
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A fruta comestível tem cristas distintas descendo pelos lados (geralmente cinco ou seis). Quando cortada em seção transversal, ela assemelha-se a uma estrela, dando-lhe o nome de fruta-estrela. Foto:
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É comumente consumida no Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Pacífico Sul, Micronésia, partes do Leste Asiático, Estados Unidos, partes da América Latina e Caribe. Foto:
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Foi introduzida no subcontinente indiano e no Sri Lanka por comerciantes e cultivos austronésios, como cocos, langsat, noni e santol. Foto: Imagem de FabioRibeiro por Pixabay
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Eles são cultivados comercialmente na Índia, sudeste da Ásia, sul da China, Taiwan e sul dos Estados Unidos. Além disso, aparecem na América Central, América do Sul e no estado americano do Havaí, no Caribe. Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
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A carambola possui sabor agridoce, com coloração variando do verde ao amarelo, dependendo do grau de maturação. Ela também é rica em sais minerais (entre eles estão cálcio, fósforo e ferro) e contém vitaminas A, C e do complexo B. Foto:
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É considerada uma fruta de quintal, pois seu cultivo não é feito em escala, sendo produzida essencialmente em sítios, quintais, granjas e pomares de fazendas.Começa a produzir em torno de quatro anos de existência, dando em média duzentos frutos, podendo durar de cinquenta a setenta anos. Foto:
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Por outro lado, é necessário um alerta, pois pessoas portadoras de insuficiência renal crônica devem evitar o consumo de carambola. Afinal, esta fruta possui uma toxina natural, a caramboxina, que não é filtrada pelos rins destas pessoas, o que acarreta problemas de saúde. Foto: Imagem de Paresh Biswas por Pixabay
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A carambola chegou ao Brasil no século XVIII. Inicialmente, o seu cultivo era mais comum no Nordeste, mas com o tempo espalhou-se por outras regiões, com destaque em São Paulo. Ela foi introduzida no Brasil em 1818 pelo agrônomo francês Paul Germain. Foto: Imagem de Maya A. P por Pixabay
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A carambola é rica em fibras e sais minerais como o potássio. Ela tem compostos de ação antioxidante, especialmente a vitamina C e outros menos conhecidos, como os fenólicos e os carotenóides. Facilita a digestão, favorece o intestino e tem apenas 29 calorias em 100 gramas. Foto: Imagem de Suanpa por Pixabay
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A carambola é um ótimo enfeite para drinks, principalmente por causa da sua forma característica que, quando fatiada, lembra uma estrela. É uma opção popular para adicionar um toque de cor e frescor a coquetéis e bebidas refrescantes. Foto: imagem gerada por i.a
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Pode ser consumida ao natural ou no preparo de geleias, caldas, sucos e conservas. Cortada em fatias e deixada no fogo brando com açúcar, fica quase da mesma consistência e sabor do doce de ameixa-preta. Foto: imagem gerada por i.a