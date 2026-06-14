Carambola: a fruta-estrela tropical que une sabor, versatilidade e nutrientes

Por outro lado, é necessário um alerta, pois pessoas portadoras de insuficiência renal crônica devem evitar o consumo de carambola. Afinal, esta fruta possui uma toxina natural, a caramboxina, que não é filtrada pelos rins destas pessoas, o que acarreta problemas de saúde. Foto: Imagem de Paresh Biswas por Pixabay