O poder da páprica: como um simples tempero realça sabor e aparência

Além de ser versátil, a páprica também é valorizada pela capacidade de realçar a aparência dos alimentos, conferindo tonalidades avermelhadas e douradas. Por isso, tornou-se presença constante em cozinhas de diferentes partes do mundo, sendo utilizada tanto por cozinheiros profissionais quanto por quem prepara refeições no dia a dia. Foto: imagem gerada por i.a