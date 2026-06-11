Escolhas simples no dia a dia ajudam a cuidar melhor do colesterol

A orientação com médicos e nutricionistas é fundamental para avaliar condições individuais, adaptar dietas e garantir um cuidado eficaz para reduzir o colesterol em caso de necessidade. O colesterol alto favorece o entupimento das artérias, aumentando o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. Também pode comprometer a circulação sanguínea e sobrecarregar órgãos vitais, como coração e cérebro. Foto: Imagem gerada por i.a