Calor intenso fecha mercados, altera jornadas de trabalho e enche hospitais em distrito da Índia

A população precisou reorganizar horários de trabalho, comércio e deslocamento para enfrentar uma realidade cada vez mais severa. No mercado de hortaliças de Atarra, por exemplo, produtores rurais apressam as vendas logo ao amanhecer para vender tomates, melões, limões, abóboras e pimentas antes que o calor comprometa a qualidade dos produtos. O movimento, que antes seguia até o fim da manhã, agora praticamente desaparece por volta das 10 horas. Foto: Thomas G./Pixabay