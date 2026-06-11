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Estilo de Vida

Chococino transforma o chocolate quente em experiência especial

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Redação Flipar
  • Embora seja frequentemente associada a marcas modernas de bebidas em cápsulas, a ideia de misturar leite e chocolate para criar uma bebida reconfortante é muito mais antiga. Diversas culturas já consumiam versões de chocolate quente há séculos, mas o chococino surgiu como uma adaptação prática para o preparo doméstico.
    Embora seja frequentemente associada a marcas modernas de bebidas em cápsulas, a ideia de misturar leite e chocolate para criar uma bebida reconfortante é muito mais antiga. Diversas culturas já consumiam versões de chocolate quente há séculos, mas o chococino surgiu como uma adaptação prática para o preparo doméstico. Foto: imagem gerada por i.a
  • O nome costuma ser relacionado à combinação das palavras “chocolate” e “cappuccino”. Apesar da semelhança visual com a bebida italiana, o chococino normalmente não leva café em sua composição, destacando-se pelo sabor predominantemente achocolatado.
    O nome costuma ser relacionado à combinação das palavras “chocolate” e “cappuccino”. Apesar da semelhança visual com a bebida italiana, o chococino normalmente não leva café em sua composição, destacando-se pelo sabor predominantemente achocolatado. Foto:
  • O preparo mais conhecido utiliza cápsulas específicas em máquinas automáticas, geralmente combinando uma cápsula de chocolate e outra de leite. O resultado é uma bebida com espuma abundante, aroma adocicado e consistência que lembra cafeterias especializadas.
    O preparo mais conhecido utiliza cápsulas específicas em máquinas automáticas, geralmente combinando uma cápsula de chocolate e outra de leite. O resultado é uma bebida com espuma abundante, aroma adocicado e consistência que lembra cafeterias especializadas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Com o passar do tempo, surgiram versões caseiras que reproduzem características semelhantes. Receitas com leite quente, chocolate em pó, cacau e leite vaporizado permitem obter uma bebida parecida sem a necessidade de equipamentos específicos, ampliando sua popularidade.
    Com o passar do tempo, surgiram versões caseiras que reproduzem características semelhantes. Receitas com leite quente, chocolate em pó, cacau e leite vaporizado permitem obter uma bebida parecida sem a necessidade de equipamentos específicos, ampliando sua popularidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Hoje, o chococino é consumido em diferentes momentos do dia, especialmente em cafés da manhã e lanches. Sua combinação de cremosidade, doçura e praticidade ajudou a transformar a bebida em uma das opções mais procuradas por quem aprecia o sabor do chocolate em uma versão quente e aconchegante.
    Hoje, o chococino é consumido em diferentes momentos do dia, especialmente em cafés da manhã e lanches. Sua combinação de cremosidade, doçura e praticidade ajudou a transformar a bebida em uma das opções mais procuradas por quem aprecia o sabor do chocolate em uma versão quente e aconchegante. Foto: imagem gerada por i.a
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