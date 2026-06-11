Nvidia apresenta chip que promete computadores com ‘inteligência artificial autônoma’; entenda

Na prática, essa arquitetura permite que assistentes virtuais, chatbots, ferramentas de produtividade e aplicações de criação de conteúdo funcionem com maior eficiência dentro do próprio equipamento. O conceito ganhou ainda mais relevância com a popularização dos chamados "agentes de inteligência artificial", programas desenvolvidos para executar atividades de forma mais autônoma, ou seja, com quase nenhuma interferência humana. Foto: Pexels/Matheus Bertelli