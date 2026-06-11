Estilo de Vida
Guacamole: a receita mexicana que conquistou o mundo
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A origem do guacamole remonta às antigas civilizações mesoamericanas, especialmente aos astecas. O próprio nome deriva do idioma náuatle, falado por esse povo, unindo palavras relacionadas ao abacate e ao molho. Ao longo dos séculos, a receita atravessou gerações e permaneceu como um símbolo da gastronomia mexicana Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
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A fama internacional cresceu principalmente a partir da expansão da culinária mexicana para outros países. Restaurantes especializados ajudaram a popularizar o prato, que passou a acompanhar nachos, tacos, burritos e diversas outras receitas. Hoje, o guacamole é encontrado em cardápios de diferentes partes do mundo. Foto: imagem gerada por i.a
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Além do sabor, a popularidade do guacamole está ligada à valorização do abacate em diferentes hábitos alimentares. A fruta fornece gorduras insaturadas, fibras e nutrientes variados, características que contribuíram para ampliar o interesse pela preparação em muitos mercados internacionais. Foto: imagem gerada por i.a
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Existem diversas versões da receita. A forma mais tradicional costuma levar abacate, tomate, cebola, coentro, pimenta e suco de limão. Entretanto, algumas regiões e cozinheiros adicionam ingredientes como alho, milho, manga ou outras frutas, criando combinações que preservam a base original, mas oferecem sabores distintos. Foto: imagem gerada por i.a
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O preparo é relativamente simples. O abacate maduro é amassado e misturado aos demais ingredientes picados. Em seguida, os temperos são ajustados de acordo com a preferência de cada pessoa. O resultado é um creme fresco e aromático que pode ser servido como entrada, acompanhamento ou recheio em diversas receitas. Foto: imagem gerada por i.a